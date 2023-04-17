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Военный Фокус Российско-украинская война

Ликвидация Путина: глава ГУР рассказал, кто на это способен в РФ (видео)

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Фото: 24 Канал | Глава украинской разведки рассказал, возможна ли ликвидация Путина

По словам Кирилла Буданова, больше всего от санкций страдает экономическая элита. Но даже эти люди не поддерживают свержение Владимира Путина.

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Бунт в России против военно-политической элиты, как показывает история этого государства, невозможен. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, интервью с которым вышло 17 апреля.

"Бунт в России? Посмотрите в историю, какие события приводили к бунтам в течение 400 лет последних. Точно не такая ситуация", — сказал глава украинской разведки.

После этого Буданов уточнил, что недовольство режимом Владимиром Путиным больше всего выражают представители "экономической элиты". Они терпят убытки из-за санкций США и ограничений со стороны стран Европы.

Спровоцировать бунт не может даже конфликт между ФСБ и Минобороны РФ.

"На данном этапе он незначителен. Это даже нельзя в принципе таким конфликтом откровенным назвать", — уточнил Буданов.

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Напомним, в конце февраля ВС РФ на Донбассе во второй раз устроили бунт. По информации журналистов, мобилизованные в Иркутске российские захватчики жаловались, что их заставляют без поддержки артиллерии, связи и разведки штурмовать оборону ВСУ в районе Авдеевки.

Также писали о том, что в начале декабря 2022 года в одной из учебных частей Казани призывники устроили бунт против частичной мобилизации и самовольно покинули место расположения. Причиной бунта стали условия проживания мобилизованных. Их не обеспечивают ни едой, ни водой, ни теплом. На вооружении у призывников были ржавые автоматы.