Ліквідація Путіна: глава ГУР розповів, хто на це здатний у РФ (відео)

За словами Кирила Буданова, найбільше від санкцій страждає економічна еліта. Але навіть ці люди не підтримують повалення Володимира Путіна.

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Бунт у Росії проти військово-політичної еліти, як свідчить історія цієї держави, неможливий. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов, інтерв'ю з яким вийшло 17 квітня.

"Бунт у Росії? Подивіться в історію, які події призводили до бунтів протягом 400 років останніх. Точно не така ситуація", — сказав голова української розвідки.

Після цього Буданов уточнив, що невдоволення режимом Володимиром Путіним найбільше висловлюють представники "економічної еліти". Вони зазнають збитків через санкції США та обмеження з боку країн Європи.

Спровокувати бунт не може навіть конфлікт між ФСБ та Міноборони РФ.

"На даному етапі він незначний. Це навіть не можна в принципі таким відвертим конфліктом назвати", — уточнив Буданов.

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Нагадаємо, наприкінці лютого ЗС РФ на Донбасі вдруге влаштували бунт. За інформацією журналістів, мобілізовані в Іркутську російські загарбники скаржилися, що їх змушують без підтримки артилерії, зв'язку та розвідки штурмувати оборону ЗСУ у районі Авдіївки.

Також писали про те, що на початку грудня 2022 року в одній із навчальних частин Казані призовники влаштували бунт проти часткової мобілізації та самовільно залишили місце розташування. Причиною бунту стали умови проживання мобілізованих. Їх не забезпечують ні їжею, ні водою, ні теплом. На озброєнні призовники мали іржаві автомати.