На думку голови МЗС РФ Сергія Лаврова, заклики ООН суперечать основним принципам організації. Він запропонував розв’язання проблеми — залучити країни Азії, Африки й Латинської Америки.

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В ООН налаштовані "підірвати основні принципи міждержавного спілкування", які нібито заглушають голоси "відповідальних і розсудливих". Країни нібито відійшли від цілей Статуту й відмовляються виявити "політичну мудрість". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "Интерфакс".

"Ми знову, як і в роки холодної війни, підійшли до небезпечної, а, можливо, ще небезпечнішої межі. Ситуація посилюється втратою віри в багатосторонність, коли фінансово-економічна агресія Заходу руйнує блага глобалізації, коли Вашингтон і його союзники відмовляються від дипломатії та вимагають з'ясування відносин "на полі бою", — сказав Лавров.

Голова МЗС РФ вважає, що у світі є тенденція формування "багатополярної архітектури міжнародних відносин", і ООН нібито має до неї адаптуватися для дотримання багатосторонності.

"Необхідно прискорити реформу Ради Безпеки шляхом розширення представленості в ній країн Азії, Африки та Латинської Америки. Нинішня позамежна представленість Заходу в цьому головному органі ООН підриває принцип багатосторонності", — заявив міністр.

Нагадаємо, 24 квітня у ЗМІ повідомили, що головування Росії на засіданні Радбезу ООН засудили всі 27 послів ЄС.

Також 24 квітня журналісти передали, що дипломати США та країн Європи планують протестувати через візит голови МЗС РФ Сергія Лаврова в Нью-Йорк. Його приїзд пов’язаний із головування країни-агресорки на засіданні Ради Безпеки ООН.

Раніше, 23 квітня, у росЗМІ написали, що США відмовили у візах російським журналістам. Медійники мали їхати в складі делегації Сергія Лаврова на засідання Радбезу ООН.