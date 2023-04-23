Російським журналістам не видали візи для поїздки на Радбез ООН: МЗС РФ погрожує відповіддю

Російські дипломати наголосили, що США не повинні сумніватися в тому, що американські журналісти також відчуватимуть на собі максимальний дискомфорт після невидачі Вашингтоном американських віз.

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У Міністерстві закордонних справ РФ обурилися тим, що американська сторона відмовила російським журналістам у видачі віз для поїздки до складу делегації Сергія Лаврова на засідання Ради безпеки ООН. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у зв'язку з цим звинуватив Вашингтон у брехні і пригрозив заходами у відповідь, "щоб США надовго запам'ятали". Про це 23 квітня повідомили "Известия".

За словами російського дипломата, американська сторона до останнього моменту створювала вигляд, що працює над вирішенням цього питання, але зрештою візи журналістам так і не надала.

"Це гра на нервах. Це знущання. Це чергове відображення того, що колегам у Вашингтоні не те, що вірити не можна, їх просто не варто слухати", — зазначив він.

Рябков додав, що МЗС РФ неодноразово зверталося до американської сторони з цього питання, але результат плачевний, попри те, що давалися запевнення про готовність віз.

"Все це брехня. Це відверта брехня і вона не красить країну, яка приймає у себе на своїй території штаб-квартиру ООН. Я наголошую, ми знайдемо форми, як відповісти на це, щоб американці надовго запам'ятали, що так не робиться. І вони запам'ятають ", — пригрозив Рябков.

Незабаром у РосЗМІ з'явилася ще одна реакція російських дипломатів на відмову надавати журналістам візи для поїздки на Радбез ООН. З посиланням на дипломатичне джерело повідомляється, що зовнішньополітичне відомство Росії має намір застосувати щодо журналістів США обмежувальні заходи.

"З урахуванням цих нових обставин американські журналісти теж відчуватимуть на собі весь дискомфорт і незручність від аналогічного ставлення", — підкреслило джерело.

Нагадаємо, влада Німеччини вирішила виставити російських дипломатів із країни. У зв'язку із цим Москва заявила, що засуджує дії Берліна, який "продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин".

20 квітня Київрада розірвала договір оренди приміщень з посольством Російської Федерації. За словами столичного мера Віталія Кличка, депутати Київради також звернулися до уряду України щодо повернення майна дипломатичної установи у власність України.