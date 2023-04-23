Российским журналистам не выдали визы для поездки на Совбез ООН: МИД РФ грозит ответом

Российские дипломаты подчеркнули, что США не должны сомневаться в том, что американские журналисты также будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз.

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В Министерстве иностранных дел РФ возмутились тем, что американская сторона отказала российским журналистам в выдаче виз для поездки в составе делегации Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим обвинил Вашингтон во лжи и пригрозил ответными мерами, "чтобы США надолго запомнили". Об этом 23 апреля сообщили "Известия".

По словам российского дипломата, американская сторона до последнего момента создавала вид, что работает над решением этого вопроса, но в конечном итоге визы журналистам так и не предоставила.

"Это игра на нервах. Это издевательство. Это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать", — отметил он.

Рябков добавил, что МИД РФ неоднократно обращался к американской стороне по этому вопросу, но результат плачевный, несмотря на то, что давались заверения о готовности виз.

"Все это вранье. Это откровенная ложь и она не красит страну, принимающую у себя на своей территории штаб-квартиру ООН. Я подчеркиваю, мы найдем формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они запомнят", — пригрозил Рябков.

Вскоре в росСМИ появилась еще одна реакция российских дипломатов на отказ предоставлять журналистам визы для поездки на Совбез ООН. Со ссылкой на дипломатический источник сообщается, что внешнеполитическое ведомство России намерено применить в отношении журналистов из США ограничительные меры.

"С учетом этих новых обстоятельств американские журналисты тоже будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство от аналогичного отношения", — подчеркнул источник.

Напомним, власти Германии решили выдворить российских дипломатов из страны. В связи с этим Москва заявила, что осуждает действия Берлина, который "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-немецких отношений".

20 апреля Киевсовет расторг договор аренды помещений с посольством Российской Федерации. По словам столичного мэра Виталия Кличко, депутаты Киевсовета также обратились к правительству Украины по поводу возвращения имущества дипломатического учреждения в собственность Украины.