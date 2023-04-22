Германия выдворила десятки российских послов из страны: РФ угрожает зеркальным ответом

Утром 22 апреля российский спецборт приземлился в Берлине, чтобы забрать своих дипломатов. В МИД РФ, как утверждают росСМИ, планируют выслать более 20 дипломатов в ответ.

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Власти Германии приняли решение о выдворении российских дипломатов из страны. Спецрейс 22 апреля приземлился в Берлине. Об этом сообщает DW.

Около 9 утра в немецкой столице приземлился самолет Ил-96-300, перед этим получив специальное дипломатическое разрешение на посадку, сообщили журналистам в Военно-воздушных силах Германии. Около 12 дня самолет с бортовым номером RSD 898 вылетел из Берлина и уже в 15:30 приземлился в аэропорту "Внуково".

РосСМИ пишут о том, что спецборт вывозил российских дипломатов. В МИДе России осудили действия немецкого правительства и пообещали зеркальный ответ.

"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-немецких отношений, включая их дипломатическое измерение", — заявили в МИД РФ.

Уже позже стало известно, что Россия высылает более 20 немецких дипломатов. Утверждается, что Берлин "принял во внимание" заявление МИД РФ о негативной оценке таких действий.

Добавим, в марте СМИ писали о намерениях изгнать более 30 аккредитованных российских дипломатов, однако позже Берлин опроверг это заявление.

Напомним, 20 апреля Киевсовет расторг договор аренды с посольством РФ. Также депутаты обратились к правительству о возвращении дипучреждения в собственность Украины.

31 марта СМИ писали, что задержанный в Нидерландах российский шпион собирал разведывательную информацию об Израиле.