По данным следствия, агент ГРУ Сергей Черкасов собирал данные о дипломатическом корпусе в посольстве Иерусалима, которые затем отправлял куратору на Филиппинах.

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В Нидерландах задержан россиянин Сергей Черкасов, пытавшийся проникнуть в трибунал в Гааге ради сбора информации о расследовании против РФ. Оказалось, что до этого он собирал данные об Израиле. Об этом сообщает Ynet, получивший обвинительный акт.

В июле 2022 года нидерландская разведывательная служба обнародовала информацию о разоблачении агента ГРУ Сергея Черкасова, желавшего завладеть данніми о Гаагском трибунале. Оказалось, что во время учебы в университете Джона Хопкинса Черкасов принимал участие в поездке в Израиль в январе 2020 года.

В июле 2022 года нидерландская разведывательная служба обнародовала информацию о разоблачении агента ГРУ Сергея Черкасова.

По данным Министерства юстиции США, Черкасов собирал данные об израильских и американских чиновниках. Всю собранную информацию он передал российскому куратору на Филиппинах. Как оказалось, шпион передал данные обо всех людях из посольства в Иерусалиме, включая эксперта по разведке, лидера одной из партий, эксперта по безопасности и других людей.

По легенде Сергей Черкасов был сиротой и вырос в Бразилии. В университетах он учился на деньги, которые якобы получал от сбережений в криптовалюте. Однако следствие считает, что его история неправдива, а деньги ему действительно передавали кураторы из Кремля. Стоимость годового обучения в университете Джона Хопкинса стоит 130 тысяч долларов в год. В РФ не признали, что задержанный действительно является шпионом. Официально заявлялось, что он бежал из страны во избежание правосудия.

Напомним, 30 марта в Финляндии заявили, что шпионская сеть РФ в стране сократилась вдвое благодаря отказу в выдаче виз определенным категориям россиян.

28 марта в Польше заявили о разоблачении шпионской сети РФ. Задержаны трое россиян.