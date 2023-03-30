Шпионская сеть РФ в стране сократилась вдвое, – Служба безопасности и разведки Финляндии

Отказ в выдаче виз определенным категориям россиян, как утверждает директор Службы безопасности и разведки Финляндии (SUPO) Антти Пелттари, позволил снизить активность шпионов Кремля в Финляндии.

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Через год шпионская сеть России в Финляндии сократилась примерно вдвое. Об этом сообщила Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO), пишет 30 марта Associated Press.

Российская разведка претерпела существенное сокращение штата. По словам руководителя ведомства Антти Пелттари, этому способствовало выведение шпионов под дипломатическим прикрытием и отказ в выдаче виз определенному количеству россиян, которые хотели въехать в страну.

"В прошлом году российская разведывательная структура в Финляндии сократилась примерно вдвое своего прежнего размера", — заявил он.

Уменьшение количества офицеров разведки и ограничение на передвижение через российско-финляндскую границу на фоне войны РФ в Украине значительно ухудшили условия работы российских шпионов в Финляндии. Операции под дипломатическим прикрытием традиционно являлись основным инструментом российской разведки за границей. Москва также пытается использовать, среди других методов — кибершпионаж, чтобы компенсировать дефицит агентурной разведки.

Антти Пелттари добавил, что Россия все еще стремится разместить офицеров разведки под дипломатическим прикрытием. В этом случае Кремле придется найти способы компенсировать недостаток человеческого интеллекта, например, путем все большего применения других форм тайных операций за границей.

Фокус 29 марта сообщал, что в США будут судить шпиона ГУР РФ. Россиянин, родом из Калининграда, интересовался, как Белый дом реагировал на увеличение количества войск России у границ Украины накануне вторжения. Благодаря паспорту Бразилии он пытался пройти в Международный уголовный суд. Это произошло в период, когда инстанция собирала доказательства военных преступлений в Украине.

Известно, что 30 марта в России ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналист писал статью о "вагнеровцах". Его обвинили в том, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.