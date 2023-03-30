Шпигунська мережа РФ у країні скоротилася вдвічі, – Служба безпеки та розвідки Фінляндії

Відмова у видачі віз певним категоріям росіян, як стверджує директор Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) Антті Пелттарі, дозволила знизити активність шпигунів Кремля у Фінляндії.

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За рік шпигунська мережа Росії у Фінляндії скоротилася приблизно вдвічі. Про це повідомила Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO), пише 30 березня Associated Press.

Російська розвідка зазнала суттєвого скорочення штату. За словами керівника відомства Антті Пелттарі, цьому сприяло випровадження шпигунів під дипломатичним прикриттям та відмова у видачі віз певній кількості росіян, які хотіли в’їхати до країни.

"Минулого року російська розвідувальна структура у Фінляндії скоротилася приблизно вдвічі від свого колишнього розміру", — заявив він.

Зменшення кількості офіцерів розвідки та обмеження на пересування через російсько-фінляндський кордон на тлі війни Москви в Україні значно погіршили умови роботи російських шпигунів у Фінляндії. Операції під дипломатичним прикриттям традиційно були основним інструментом російської розвідки за кордоном. Москва також намагається використовувати, серед інших методів, кібершпигунство, щоб компенсувати дефіцит агентурної розвідки.

Антті Пелттарі додав, Росія все ще прагне розташувати офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям. У цьому разі Кремлі доведеться знайти способи компенсувати нестачу людського інтелекту, наприклад, шляхом все більшого застосування інших форм таємних операцій за кордоном.

Фокус 29 березня повідомляв, що у США судитимуть шпигуна ГУР РФ. Росіянин, який родом із Калінінграда, цікавився, як Білий дім реагував на збільшення кількості військ Росії біля кордонів України напередодні вторгнення. Завдяки паспорту Бразилії він намагався лаштуватися в Міжнародний кримінальний суд. Це відбулося в період, коли інстанція збирала докази воєнних злочинів РФ в Україні.

Відомо, що 30 березня у Росії ФСБ затримала журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Журналіст писав статтю про "вагнерівців". Його звинуватили у тому, що він наче займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК.