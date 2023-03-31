Затриманий в Нідерландах російський шпигун збирав інформацію про Ізраїль, – ЗМІ

За даними слідства, агент ГРУ Сергій Черкасов збирав дані про дипломатичний корпус в посольстві Єрусалиму, які потім відправляв куратору на Філіпінах.

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В Нідерландах затримали росіянина Сергія Черкасова, який намагався проникнути в трибунал у Гаазі задля збору інформації про розслідування проти РФ. Виявилось, що перед цим він збирав дані про Ізраїль. Про це повідомляє Ynet, які отримали обвинувальний акт.

В липні 2022 року нідерландська розвідувальна служба оприлюднила інформацію про викриття агента ГРУ Сергія Черкасова, який хотів заволодіти інформацією про Гаазьський трибунал. Виявилось, що під час навчання в університеті Джона Гопкінса Черкасов брав участь у субсидованій поїздці в Ізраїль у січні 2020 року.

В липні 2022 року нідерландська розвідувальна служба оприлюднила інформацію про викриття агента ГРУ Сергія Черкасова

За даними Міністерства юстиції США, Черкасов збирав дані про ізраїльських і американських урядовців. Всю зібрану інформацію він передав російському куратору на Філіппінах. Як виявилось, шпигун передав дані про всіх людей з посольства в Єрусалимі, включно з експертом з розвідки, лідера однієї з партій, експерта з безпеки та інших людей.

За легендою, Сергій Черкасов був сиротою і виріс в Бразилії. В університетах він навчався на гроші, які начебто отримував від криптовалюти. Однак слідство вважає, що його історія неправдива, а гроші йому насправді передавали куратори з Кремля. Вартість річного навчання в університеті Джона Гопкінса коштує 130 тисяч доларів на рік. У РФ не визнали, що затриманий дійсно є шпигуном. Офіційно заявлялось, що він втік з країни, щоб уникнути правосуддя.

Нагадаємо, 30 березня в Фінляндії заявили, що шпигунська мережа РФ у країні скоротилася вдвічі завдяки відмові у видачі віз певним категоріям росіян.

28 березня в Польщі заявили про викриття шпигунської мережі РФ. Затримано трьох росіян.