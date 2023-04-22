Німеччина вигнала десятки російських послів з країни: РФ погрожує дзеркальною відповіддю

Вранці 22 квітня російський спецборт приземлився в Берліні, щоб забрати своїх дипломатів. В МЗС РФ, як стверджують росЗМІ, планують вислали понад 20 дипломатів у відповідь.

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Влада Німеччини прийняла рішення про видворення російських дипломатів з країни. Спецрейс 22 квітня приземлився в Берліні. Про це повідомляє DW.

Близько 9 ранку у німецькій столиці приземлився літак Іл-96-300, перед цим він отримав спеціальний дипломатичний дозвіл на посадку, повідомили журналістам у Військово-повітряних силах Німеччини. Близько 12 дня літак з бортовим номером RSD 898 вилетів з Берліну і вже о 15:30 він приземлився в аеропорті "Внуково".

РосЗМІ пишуть про те, що спецборт вивозив російських дипломатів. В МЗС Росії осудили дії німецького уряду й пообіцяли дзеркальну відповідь.

"Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", — заявили в МЗС РФ.

Вже пізніше стало відомо, що Росія висилає понад 20 німецьких дипломатів. Стверджується, що Берлін "взяв до уваги" заяву МЗС РФ про негативну оцінку таких дій.

Додамо, в березні ЗМІ писали про наміри вигнати понад 30 акредитованих російських дипломатів, однак пізніше Берлін спростував цю заяву.

Нагадаємо, 20 квітня Київрада розірвала договір оренди з посольством РФ. Також депутати звернулись до уряду щодо повернення дипустанови у власність України.

31 березня ЗМІ писали, що затриманий в Нідерландах російський шпигун збирав розвідувальну інформацію про Ізраїль.