Київрада розірвала договір оренди з посольством РФ

Депутати, за словами мера Віталія Кличка, також звернулися до уряду щодо повернення майна дипломатичної установи у власність української держави.

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Київрада у четвер, 20 квітня, розірвала договір оренди приміщень з посольством Російської Федерації. Про це міський голова Віталій Кличко написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора — Росією", — написав Кличко.

За словами мера столиці, депутати Київради також звернулися до Кабінету міністрів України щодо повернення майна дипломатичної установи у власність української держави.

Відомо, що за рішення розірвати договір оренди з посольством країни-агресора проголосували 73 депутати Київради.

Будинок, який орендувало посольство Російської Федерації в Києві, розташований за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська Лавра" відмовився продовжити договір оренди з УПЦ МП. Керівництво заповідника не продовжило договори оренди з УПЦ про користування Успенським собором та Трапезною церквою.

Вперше про розірвання договору оренди із посольством РФ в Україні заговорили ще у лютому 2017 року. Тоді на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили розірвання договору оренди одразу для трьох земельних ділянок, наданих посольству Російської Федерації в Україні.