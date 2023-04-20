Київрада розірвала договір оренди з посольством РФ
Депутати, за словами мера Віталія Кличка, також звернулися до уряду щодо повернення майна дипломатичної установи у власність української держави.
Київрада у четвер, 20 квітня, розірвала договір оренди приміщень з посольством Російської Федерації. Про це міський голова Віталій Кличко написав у своєму офіційному телеграм-каналі.
"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора — Росією", — написав Кличко.
За словами мера столиці, депутати Київради також звернулися до Кабінету міністрів України щодо повернення майна дипломатичної установи у власність української держави.
Відомо, що за рішення розірвати договір оренди з посольством країни-агресора проголосували 73 депутати Київради.
Будинок, який орендувало посольство Російської Федерації в Києві, розташований за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська Лавра" відмовився продовжити договір оренди з УПЦ МП. Керівництво заповідника не продовжило договори оренди з УПЦ про користування Успенським собором та Трапезною церквою.
Вперше про розірвання договору оренди із посольством РФ в Україні заговорили ще у лютому 2017 року. Тоді на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили розірвання договору оренди одразу для трьох земельних ділянок, наданих посольству Російської Федерації в Україні.