Киевсовет расторг договор аренды с посольством РФ

Депутаты, по словам мэра Виталия Кличко, также обратились к правительству относительно возвращения имущества дипломатического учреждения в собственность украинского государства.

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Киевсовет в четверг, 20 апреля, расторг договор аренды помещений с посольством Российской Федерации. Об этом городской глава Виталий Кличко написал в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора — Россией", — написал Кличко.

По словам мэра столицы, депутаты Киевсовета также обратились к Кабинету министров Украины по поводу возвращения имущества дипломатического учреждения в собственность украинского государства.

Известно, что за решение расторгнуть договор аренды с посольством страны-агрессора проголосовали 73 депутата Киевсовета.

Здание, которое арендовало посольство Российской Федерации в Киеве, размещено по адресу: Воздухофлотский проспект, 27.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что заповедник "Киево-Печерская Лавра" отказался продлить договор аренды с УПЦ МП. Руководство заповедника не продлило договоры аренды с УПЦ о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью.

Впервые о расторжении договора аренды с посольством РФ в Украине заговорили еще в феврале 2017 года. Тогда на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех земельных участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине.