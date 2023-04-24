"Мы подошли к опасной черте": Лавров раскритиковал ООН за утрату "многосторонности" (видео)

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, призывы ООН противоречат основным принципам организации. Он предложил решение проблемы — привлечь страны Азии, Африки и Латинской Америки.

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В стенах ООН настроены "подорвать основные принципы межгосударственного общения" якобы заглушающие голоса "ответственных и здравомыслящих". Страны якобы отошли от целей Устава и отказываются проявить "политическую мудрость". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"Мы снова, как и в годы холодной войны, подошли к опасному, а, возможно, еще более опасному пределу. Ситуация усугубляется потерей веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что в мире есть тенденция формирования "многополярной архитектуры международных отношений", и ООН якобы должно к ней адаптироваться для соблюдения многосторонности.

"Необходимо ускорить реформу Совета Безопасности путем расширения представленности в ней стран Азии, Африки и Латинской Америки. Нынешняя заграничная представленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности", — заявил министр.

Напомним, 24 апреля в СМИ сообщили, что председательство России на заседании Совбеза ООН осудили все 27 послов ЕС.

Также 24 апреля журналисты передали, что дипломаты США и стран Европы планируют протестовать из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Его приезд связан с председательством страны-агрессорки на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее, 23 апреля, в росСМИ написали, что США отказали в визах российским журналистам. Медийщики должны были ехать в составе делегации Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН.