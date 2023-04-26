Рятувала німців у Судані: глава МЗС Німеччини не захотіла слухати брехню Лаврова в ООН, – ЗМІ

У дипломатичних колах наголошують на бажанні РФ вести в Раді безпеки ООН "справи як завжди" і продовжувати жорстоку війну в Україні. Цинічні пропагандистські ігри Кремля нікому не цікаві, наголосили журналісти.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не відвідала засідання Ради безпеки ООН 25 квітня, де головувала Росія. Про це пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Бербок не захотіла слухати брехню російського колеги Сергія Лаврова і вирішила рятувати громадян Німеччини в Судані, зазначили співрозмовники.

"Лавров говорив у Раді безпеки ООН про гегемоністські плани Заходу. Він вважає, що "українське питання" не можна розглядати у відриві від геополітичних подій, у яких НАТО роками загрожувала безпеці Росії в регіоні", — повідомили журналісти.

У дипломатичних колах говорять про бажання російського міністра вести в Раді безпеки "справи як завжди". А паралельно РФ з усією жорстокістю продовжує агресивну війну в Україні, зазначили дипломати.

"Ми не доступні для таких цинічних пропагандистських ігор. Говорячи простою мовою, Бербок навмисно відмовила Лаврову, не бажаючи слухати його брехню", – йдеться у статті.

Бербок навмисно відмовила Лаврову, не бажаючи слухати його брехню, зазначили журналісти

Глава МЗС Росії говорив на засіданні Ради безпеки ООН про світову тенденцію "багатополярної архітектури відносин". На його думку, ООН має адаптуватися до неї.

Також Лавров говорив, що США та їхні союзники нібито "поставили світ на небезпечний поріг". Міністр вважає критику військової агресії РФ західними чиновниками частиною змови з США.

Напередодні головування Росії в Раді безпеки ООН усі 27 послів Євросоюзу засудили повномасштабну війну в Україні. Дипломати вимагали негайного виведення окупаційних військ із країни.