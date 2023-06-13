КНДР готова поставлять РФ оружие для войны против Украины в обмен на нефть, — Bloomberg (фото)

По словам журналистов, на складах у КНДР есть большое количество советской артиллерии. Коме того, у нее много боеприпасов, которых хватит для обеспечения более чем 21 600 артиллерийских орудий.

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Россия еще в ноябре 2022 года возобновила поставки нефти в Северную Корею. Это произошло впервые с 2020 года. Таким образом сотрудничество между Кремлевским и Северокорейским режимами углубляется. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, Пхеньян готов передавать Москве оружие для войны против Украины. С момента возобновления поставок нефти, РФ смогла переправить в КНДР 67 000 баррелей.

Издание пишет, что возобновление поставок нефти происходит на фоне активизации сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Это вызывает опасение у США, так как страны могут лучше уклоняться от действия санкций, помогая друг другу.

Как отметили на веб-сайте 38 North, в конце 2022 года Россия начала отправлять нефть на железнодорожную станцию в северокорейском районе Туманганг. Там проходит единственная железнодорожная ветка между РФ и Северной Кореей.

Обзор района Туманганг 8 декабря 2022 года Фото: 38 North

Сообщается, что Северной Корее разрешено импортировать 500 000 баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Но страна нашла способы обойти эти меры, например, используя переправу товаров с корабля на корабль в открытом море.

В материале говорится, что официальные чиновники США считают, что Пхеньян уже поставлял вооружения Москве. Среди них были советские снаряды и ракеты. В северокорейской столице это не подтверждают.

Журналисты отметили, что на складах у КНДР есть большое количество советской артиллерии. Коме того, у нее много боеприпасов, которых хватит для обеспечения более чем 21 600 артиллерийских орудий. В США считают, что это оружие не окажет большого влияния на поле боя в Украине, однако их продажа откроет поток доходов для северокорейского государства, находящегося в изоляции от мировой торговли.

Издание пишет, что на этой неделе глава КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину послание, в котором предложил свою поддержку российскому народу и заявил о стремлении к более тесному стратегическому сотрудничеству. Он заявил, что "крепко держится за руку с президентом России".

Отметим, что 7 июня журналисты сообщили, что в КНДР официально трудится 10 тысяч хакеров. Страна внедряет своих кибершпионов под видом простых программистов в другие страны.

А первого мая Китай и страны ОДКБ поддержали резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором. Против документа, упоминающего о российской агрессии по отношению к Украине, проголосовали только РФ, Беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.