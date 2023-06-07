В КНДР официально трудится 10 тысяч хакеров: 50% валюты Ким Чен Ын получает от киберкраж

Северная Корея внедряет своих кибершпионов под видом простых программистов в другие страны.

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По оценкам США, Северная Корея зарабатывает примерно половину своих доходов в иностранной валюте от кибератак, которые, вероятно, являются важным источником финансирования ее оружейных программ, сообщает Nikkei.

По словам собеседника издания, высокопоставленного американского чиновника, киберугрозы исходящие от Пхеньяна, были одной из главных тем на конференции по безопасности в Сингапуре.

Министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп договорились в кулуарах мероприятия поделиться разведывательными данными о баллистических ракетах Северной Кореи в режиме реального времени, которые строятся благодаря криптовалюте, украденной северокорейскими хакерами.

В беседе с журналистами издания чиновник отметил, что кибератаки Северной Кореи резко возросли с 2018 года, что совпало с всплеском запусков ракет. Внешняя торговля Северной Кореи резко упала во время пандемии. Считается, что изолированная страна стала больше полагаться на киберкражи, чтобы компенсировать потерянные доходы, которые были получены от контрабанды угля в Китай.

Правительство Южной Кореи подсчитало, что Северная Корея украла более $1,7 млрд в криптовалюте посредством кибератак в 2022 году и заработала на сотни миллионов долларов от технических работников, работающих за границей.

По данным Сеула, в Пхеньяне работает около 10 тыс. хакеров для кражи криптовалюты или проведения атак программ-вымогателей. Но, кроме того, тысячи северокорейских программистов отправляются в страны Азии и Африки под вымышленными именами, чтобы устроиться на работу разработчиками приложений, а сами занимаются хакерством и шпионажем.

Ранее Фокус писал о том, что российское "Сколково" атаковали хакеры: какую информацию хотели украсть.