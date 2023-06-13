"Планирует поставлять РФ больше оружия": США обеспокоены планами КНДР, – Reuters

По данным Госдепартамента США, Россия уже получала от Северной Кореи оружие для войны в Украине, в том числе ракеты для ЧВК "Вагнер".

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Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Корейская Народно-Демократическая Республика планирует предоставить больше оружия Российской Федерации. Об этом пишет Reuters 13 июня со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

В публикации говорится, что по информации северокорейских СМИ, Ким Чен Ын дал обещание Владимиру Путину в послании по случаю Дня России 12 июня, заявив о стремлении к "более тесному стратегическому сотрудничеству" с РФ.

По данным представителя Госдепартамента США, Россия уже получала оружие из КНДР для войны в Украине.

В Вашингтоне подтвердили, что Северная Корея завершила поставку оружия, в том числе ракет для пехоты, поддерживаемой Кремлем группы "Вагнер", в ноябре 2022 года. В Пхеньяне эту информацию отрицают.

"Мы обеспокоены тем, что КНДР планирует поставлять в Россию больше оружия", — заявили в Госдепе.

Напомним, что 12 июня Ким Чен Ын заявил, что Российская Федерация представляет собой символ священного дела по защите суверенитета государств и выразил стремление к тесной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 9 мая, Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выражая ему поддержку касательно войны на территории Украины. Лидер Северной Кореи также выразил уверенность в успехе России в ее текущих военных действиях.

Мы также писали о том, что 1 апреля сестра Ким Че Ына, раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что он якобы сделал заявление, что Украина стремится восстановить свой статус ядерного государства.