"Хочет держать Путина за руку": Ким Чен Ын заявил о планах тесно сотрудничать с РФ

Диктатор поздравил Владимира Путина с Днем России и заявил, что борьба россиян за свою независимость и безопасность «вступила в новую решающую фазу».

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил свое намерение укреплять "стратегическое сотрудничество" с Россией и выразил обещание о тесной дружбе с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает государственное СМИ КНДР KCNA.

Ким Чен Ын направил поздравления президенту Владимиру Путину с "Днем России" и выразил полную поддержку и солидарность российскому народу. Он также заявил, что Российская Федерация представляет собой символ священного дела по защите суверенитета государств.

После этого заявления, лидер КНДР выразил готовность к углублению стратегического сотрудничества с Россией.

В сообщении отмечается, что в своем послании Ким Чен Ын подтвердил стремление к укреплению более тесного стратегического сотрудничества между КНДР и Россией, а также выразил готовность тесно сотрудничать с президентом РФ.

Напомним, 19 апреля Ким Чен Ын озвучил намерения создать сеть спутников-шпионов для страны, чтобы противодействовать США и Южной Корее.

14 апреля КНДР объявила об испытаниях принципиально новой баллистической ракеты Hwasong-18.