Космическая программа КНДР: Ким Чен Ын объявил о развертывании сети спутников-шпионов

Запланированный запуск и получение разведывательных данных спутников, отметил северокорейский лидер, является национальным приоритетом на фоне ухудшения отношений с Южной Кореей и США.

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Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын приказал развернуть сеть спутников-шпионов, чтобы усилить разведывательные возможности страны. По мнению северокорейского лидера, принятие мер в области военной разведки является "важной и приоритетной задачей для повышения военного потенциала КНДР и противодействия альянсу США и Южной Кореи". Об этом 19 апреля сообщило информационное агентство Yonhap.

Ким Чен Ын посетил 18 апреля штаб-квартиру Северокорейского агентства космических исследований и в ходе визита приказал чиновникам провести подготовку к запуску своего первого военного разведывательного спутника в запланированные сроки.

Также во время визита он подчеркнул важность развития космонавтики как ключевого фактора для глобального развития экономики, науки и технологий Северной Кореи.

Обозреватели в связи с данным событием отмечают, что в декабре 2022 года Пхеньян опубликовал черно-белые фотографии в низком разрешении Сеула и порта в Инчхоне, в 27 километрах к западу от столицы, которые якобы были сделаны с экспериментального спутника.

К слову, в планах КНДР завершить разработку первого военного разведывательного спутника в апреле следующего года, однако на сегодняшний день предварительная дата его запуска держится в секрете, сообщили журналисты агентства.

Ранее сообщалось, что Северная Корея 14 апреля провела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. В связи с этим глава КНДР Ким Чен Ын, который руководил запуском, заявил, что новая ракета заставит потенциальных врагов "испытывать более явный кризис безопасности".

В конце марта Ким Чен Ын приказал военным нарастить ядерный потенциала КНДР. Северокорейский лидер также отметил, что проводимые тактические учения существенно повысили уровень готовности военнослужащих к реальным боевым действиям и призвал в этой связи быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.