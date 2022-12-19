Уже запустили: в КНДР заявили о тестировании шпионского спутника

Известно, что спутник имеет различные камеры и датчики, работающие в разных диапазонах. В ходе испытаний ученые проверили, как спутник передает изображение и собирает другую наземную информацию.

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В Северной Корее заявили о том, что испытания нового военного разведывательного спутника подходят к завершению, сообщает государственное информационное агентство ЦТАК.

"Представитель Государственного управления по освоению космоса сказал, что главная цель данного важного испытания заключалась в оценке способности систем спутниковой съемки и передачи данных наземной диспетчерской системе. В ходе испытания подтверждены важные технические характеристики, включая технологию управления камерой, способность аппаратов к связи и обработке и передаче данных в условиях космической обстановки, точность отслеживания и управления наземной диспетчерской системы", — говорится в пресс-релизе.

В КНДР сообщили, что уже проверил испытание тестового образца – его запустили вместе с ракетой-носителем на высоту в 500 км. Спутник снабжен панахроматической камерой, двумя многоспектральными камерами, различными датчиками, которые работают в разных диапазонах, аккумулятором и системой управления. В ходе испытаний ученые проверили, как спутник-шпион передает изображение и другую информацию на наземную станцию.

Разведывательный спутник планируют полностью завершить в апреле 2023 года.

Ракетные испытания в КНДР

По данным Reuters, с начала года КНДР провела более 50 ракетных испытаний, что превышает количество запусков предыдущих лет. Сегодня существуют опасения, что Северная Корея может впервые за 5 лет вновь провести ядерные испытания.

Как писал Фокус ранее, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что испытания недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты подтвердили, что у его страны есть еще одно "надежное и максимально мощное" оружие для сдерживания внешних угроз, в частности, США.

Ранее сообщалось, что 6 декабря Северная Корея приказала военным обстрелять из артиллерии морскую зону в ответ на продолжающиеся учения Южной Кореи на границе. Пхеньян 5 декабря выпустил более 130 артснарядов в море у восточного и западного побережья.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь. Эксперты считают, что северокорейский лидер намекнул, что власть в стране и далее будет передаваться по наследству.