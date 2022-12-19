Вже запустили: у КНДР заявили про тестування шпигунського супутника

Відомо, що супутник має різні камери та датчики, що працюють у різних діапазонах. Під час випробувань вчені перевірили, як супутник передає зображення та збирає іншу наземну інформацію.

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У Північній Кореї заявили, що випробування нового військового розвідувального супутника підходять до завершення, повідомляє державне інформаційне агентство ЦТАК.

Представник Державного управління з освоєння космосу сказав, що головна мета цього важливого випробування полягала в оцінці здатності систем супутникової зйомки та передачі даних наземній диспетчерській системі. Під час випробування підтвердили важливі характеристики, зокрема технологію керування камерою, можливість апаратів до обробки та передавання даних в умовах космічної обстановки, точність відстеження та управління наземної диспетчерської системи", — йдеться у пресрелізі.

У КНДР повідомили, що вже перевірив випробування тестового зразка – його запустили разом із ракетою-носієм на висоту 500 км. Супутник забезпечений панахроматичною камерою, двома багатоспектральними камерами, різними датчиками, які працюють у різних діапазонах, акумулятором та системою керування. Під час випробувань вчені перевірили, як супутник-шпигун передає зображення та іншу інформацію на наземну станцію.

Розвідувальний супутник планують повністю завершити у квітні 2023 року.

Ракетні випробування у КНДР

За даними Reuters, з початку року КНДР провела понад 50 ракетних випробувань, що перевищує кількість запусків попередніх років. Сьогодні є побоювання, що Північна Корея може вперше за 5 років знову провести ядерні випробування.

Як писав Фокус раніше, північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що випробування нещодавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили, що його країна має ще одну "надійну і максимально потужну" зброю для стримування зовнішніх загроз, зокрема, США.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня Північна Корея наказала військовим обстріляти з артилерії морську зону у відповідь на навчання Південної Кореї на кордоні. Пхеньян 5 грудня випустив понад 130 артснарядів у морі біля східного та західного узбережжя.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку. Експерти вважають, що північнокорейський лідер натякнув, що влада в країні й надалі передаватиметься у спадок.