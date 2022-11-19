"До самознищення": Кім Чен Ин розповів, навіщо КНДР запускає ракети у бік Японії

У Північній Кореї вважають, що створили найсильнішу стратегічну зброю. Проте іноземні експерти дотримуються іншої думки.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що випробування нещодавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили, що його країна має ще одну "надійну і максимально потужну" зброю для стримування зовнішніх загроз, зокрема, США. Про це пише Associated Press.

За його словами, провокації нібито з боку Вашингтона призведуть до його самознищення.

Видання пише, що державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракети "Хвасон-17". Разом з ним спостерігала його дружина Рі Сол Джу, а також інші високопосадовці КНДР.

Проте, як пишуть журналісти, деякі експерти вважають, що ракета "Хвасон-17" все ще знаходиться на стадії розробки, але вже є далекобійною балістичною зброєю Пхеньяна, призначеною для несення декількох ядерних боєголовок для ураження систем протиракетної оборони США.

Північнокорейські офіційні особи називають ракету "Хвасон-17" найсильнішою стратегічною зброєю у світі. При чому сам Кім, як пишуть в AP, зазначив, що його країна змушена ще більше зміцнювати своє "переважне ядерне стримування", бо нібито військові загрози з боку США стають дедалі прозорішими.

"Кім Чен Ин урочисто заявив, що, якщо вороги продовжуватимуть створювати загрози для КНДР, часто застосовуючи засоби ядерного удару, наша партія та уряд рішуче реагуватимуть на ядерну зброю з ядерною зброєю і на тотальну конфронтацію тотальною конфронтацією", — йдеться в повідомленні Центрального телеграфної агенції Кореї (ЦТАК).

Журналісти AP пишуть, що заява Кіма припускає, що Північна Корея продовжить свої випробування зброї, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити свої зобов'язання щодо безпеки перед Південною Кореєю та Японією.

Раніше Фокус писав, що КНДР провела нові навчання. Ракета впала у водах між Корейським півостровом та Японією, пролетівши близько 240 кілометрів. США, Японія та Південна Корея обіцяли жорстку відповідь на подібні випробування, але Пхеньян продовжує провокації.

Ще нагадаємо, що Байден пригрозив КНДР відповіддю на випробування ядерних ракет. За словами американського президента, спроби вторгнення Китаю на Тайвань, найімовірніше, не буде.

Також повідомлялося, що в ГУР розповіли, до кого РФ зверталася за допомогою зі зброєю. За інформацією української розвідки, РФ розраховувала отримати патрони для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган" від КНДР, Китаю, Ірану.