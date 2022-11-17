КНДР провела нові навчання: у бік Японського моря запустили балістичну ракету (фото)

Ракета впала у водах між Корейським півостровом та Японією, пролетівши близько 240 кілометрів. США, Японія та Південна Корея обіцяли жорстку відповідь на такі випробування, але Пхеньян продовжує провокації.

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Північна Корея провела чергові випробування ракет — запустила балістичний снаряд невстановленого типу у бік Японського моря. Про це пише агентство Yonhap, посилаючись на південнокорейських військових.

У Південній Кореї підтвердили запуск, але деталі не повідомили. Випробування КНДР стали першою провокацією після погроз США, Японії та Південної Кореї дати жорстку відповідь на випробування ракет Пхеньяном, зазначило агентство.

[ + – ] Балістичну ракету випустили у східному прибережному районі Вонсан на півночі КНДР

Балістичну ракету випустили у східному прибережному районі Вонсан на півночі КНДР о 10:48 за місцевим часом, уточнює Associated Press.

Снаряд упав у водах між Корейським півостровом та Японією. Ракета пролетіла близько 240 кілометрів на максимальній висоті 47 кілометрів, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Південнокорейські, американські та японські військові засудили запуск ракети, що становить загрозу стабільності в регіоні. Північна Корея стверджує, що випробування зброї — це законна військова відповідь на американо-південнокорейські навчання.

Вашингтон і Сеул заявили, що їхні навчання мають оборонний характер.

Північна Корея може збільшити ядерний потенціал

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хюе 16 листопада назвав угоду між США, Південною Кореєю та Японією щодо відповіді на військові навчання в Північній Кореї "агресивною провокацією".

"Можливо, тристороння суперечка приведе ситуацію на Корейському півострові у непередбачуванішу фазу. США та їхні прихильники останнім часом послідовно проводили широкомасштабні агресивні військові навчання, вони не змогли стримати нашої переважної протидії", — зауважив глава МЗС.

Чхве Сон Хюе не уточнив, яку відповідь зробить Північна Корея у майбутньому.

[ + – ] Північна Корея провела ракетні випробування на початку листопада

"США чудово розуміють, що вони грають в азартні ігри, про які вони, безумовно, пошкодують", — додав він.

Опитані Associated Press експерти кажуть, що КНДР незабаром захоче збільшити ядерний потенціал, щоб досягти великих поступок від суперників.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден раніше радив китайському колезі Сі Цзіньпін відмовити КНДР від випробування ядерної зброї. За словами Байдена, США зроблять "невказані оборонні дії" у разі продовження провокацій.

Японські та американські військові проводять масштабні навчання "Гострий меч" на південно-західних японських островах 10 до 19 листопада. Участь у маневрах беруть майже 26 тисяч японських та 10 тисяч американських солдатів.

Південна Корея, США та Японія проводили спільні військово-морські навчання у Японському морі 6 жовтня. У відповідь Північна Корея на початку листопада провела ракетні випробування, відпрацювавши удари по авіабазах та системам оперативного управління США та Південної Кореї.