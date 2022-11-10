Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Стримування Китаю: США та Японія розпочали масштабні військові навчання (відео)

японія і США навчання, військові навчання, навчання в японії
Фото: Defence Post | Командування поставило завдання відпрацювати оборону японського острова Токуносіма

США направили 10 тисяч військових, а Японія — 26 тисяч. Маневри проходять в умовах регіональної напруги: Китай хоче контролювати частину японських островів, а Північна Корея запускає балістичні ракети.

Related video

Сили оборони Японії та США розпочали масштабні навчання на південно-західних японських островах та навколо них. Про це повідомило японське агентство Kyodo News.

Навчання під назвою "Гострий меч" (Keen Sword), за задумом командування, має підвищити оперативний потенціал з урахуванням посилення загроз від Китаю.

Маневри продовжаться до 19 листопада. У них беруть участь близько 26 тисяч японських військових наземних, морських та повітряних сил та близько 10 тисяч американських солдатів, включаючи представників космічних сил.

На навчання направлять близько 20 японських військових кораблів

У міністерстві оборони Японії заявили про участь близько 20 японських військових кораблів і 250 американських. США відправлять також 120 літаків. Від Австралії, Канади та Великобританії очікується 4 військові кораблі та 2 літаки.

Командири поставили завдання відпрацювати оборону Токуносіма в південно-західній префектурі Кагосіма. Там розгорнуть японські та американські конвертоплани Osprey (літальні апарати з поворотними двигунами — ред.).

японія, карта японія, карта навчань, Індо-Тихоокеанський регіон Fullscreen
Китай претендує на контрольовані Японією острови у Східно-Китайському морі

Мета навчань — зміцнення потенціалу стримування та реагування за непередбачених обставин. Планується відпрацювання відповіді на запуск балістичних ракет, операції в космосі та кіберпросторі, заявило міністерство.

"Токіо і Вашингтон все більше турбує наполегливість Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні. Спостерігалися неодноразові вторгнення китайських суден у територіальні води Японії поблизу островів Сенкаку", — зазначили японські військові.

Китай претендує на контрольовані Японією острови у Східно-Китайському морі, 170-кілометровий архіпелаг на північний схід від Тайваню. Китай називає ці острови Дяоюйдао.

Нагадаємо, що 6 жовтня Південна Корея, США та Японія розпочинали спільні військово-морські навчання у Японському морі у зв'язку з ядерними загрозами Північної Кореї.

Відповіддю КНДР стали ракетні випробування з 2 по 5 листопада — армія відпрацювала можливі удари по авіабазах та системам оперативного управління США та Південної Кореї.

Північна Корея нещодавно запустила ракету невстановленого типу. Снаряд пролетів над Японією та впав в океані. Держдеп США відреагував на це із засудженням.