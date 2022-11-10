Стримування Китаю: США та Японія розпочали масштабні військові навчання (відео)

США направили 10 тисяч військових, а Японія — 26 тисяч. Маневри проходять в умовах регіональної напруги: Китай хоче контролювати частину японських островів, а Північна Корея запускає балістичні ракети.

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Сили оборони Японії та США розпочали масштабні навчання на південно-західних японських островах та навколо них. Про це повідомило японське агентство Kyodo News.

Навчання під назвою "Гострий меч" (Keen Sword), за задумом командування, має підвищити оперативний потенціал з урахуванням посилення загроз від Китаю.

Маневри продовжаться до 19 листопада. У них беруть участь близько 26 тисяч японських військових наземних, морських та повітряних сил та близько 10 тисяч американських солдатів, включаючи представників космічних сил.

[ + – ] На навчання направлять близько 20 японських військових кораблів

У міністерстві оборони Японії заявили про участь близько 20 японських військових кораблів і 250 американських. США відправлять також 120 літаків. Від Австралії, Канади та Великобританії очікується 4 військові кораблі та 2 літаки.

Командири поставили завдання відпрацювати оборону Токуносіма в південно-західній префектурі Кагосіма. Там розгорнуть японські та американські конвертоплани Osprey (літальні апарати з поворотними двигунами — ред.).

[ + – ] Китай претендує на контрольовані Японією острови у Східно-Китайському морі

Мета навчань — зміцнення потенціалу стримування та реагування за непередбачених обставин. Планується відпрацювання відповіді на запуск балістичних ракет, операції в космосі та кіберпросторі, заявило міністерство.

"Токіо і Вашингтон все більше турбує наполегливість Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні. Спостерігалися неодноразові вторгнення китайських суден у територіальні води Японії поблизу островів Сенкаку", — зазначили японські військові.

Китай претендує на контрольовані Японією острови у Східно-Китайському морі, 170-кілометровий архіпелаг на північний схід від Тайваню. Китай називає ці острови Дяоюйдао.

Нагадаємо, що 6 жовтня Південна Корея, США та Японія розпочинали спільні військово-морські навчання у Японському морі у зв'язку з ядерними загрозами Північної Кореї.

Відповіддю КНДР стали ракетні випробування з 2 по 5 листопада — армія відпрацювала можливі удари по авіабазах та системам оперативного управління США та Південної Кореї.

Північна Корея нещодавно запустила ракету невстановленого типу. Снаряд пролетів над Японією та впав в океані. Держдеп США відреагував на це із засудженням.