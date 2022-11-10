Сдерживание Китая: США и Япония начали масштабные военные учения (видео)

США направили 10 тысяч военных, а Япония — 26 тысяч. Маневры проходят в условиях региональной напряженности: Китай хочет контролировать часть японских островов, а Северная Корея запускает баллистические ракеты.

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Силы обороны Японии и США начали масштабные учения на юго-западных японских островах и вокруг них. Об этом сообщило японское агентство Kyodo News.

Учения под названием "Острый меч" (Keen Sword), по задумке командования, должны повысить оперативный потенциал с учетом усиления угроз от Китая.

Маневры продлятся до 19 ноября. В них участвуют около 26 тысяч японских военных наземных, морских и воздушных сил и около 10 тысяч американских солдат, включая представителей космических сил.

[ + – ] На учения направят около 20 японских военных кораблей

В министерстве обороны Японии заявили об участии около 20 японских военных кораблей и 250 — американских. США отправят также 120 самолетов. От Австралии, Канады и Великобритании ожидается 4 военных корабля и 2 самолета.

Командиры поставили задачу отработать оборону острова Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима. Там развернут японские и американские конвертопланы Osprey (летательные аппараты с поворотными двигателями, — ред).

[ + – ] Китай претендует на контролируемые Японией острова в Восточно-Китайском море

Цель учений — укрепление потенциала сдерживания и реагирования в непредвиденных обстоятельствах. Планируется отработка ответа на запуск баллистических ракет, операции в космосе и киберпространстве, заявило министерство.

"Токио и Вашингтон все больше беспокоит напористость Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Наблюдались неоднократные вторжения китайских судов в территориальные воды Японии вблизи островов Сэнкаку", — указали японские военные.

Китай претендует на контролируемые Японией острова в Восточно-Китайском море, 170-ти километровый архипелаг к северо-востоку от Тайваня. Китай называет эти острова Дяоюйдао.

Напомним, что 6 октября Южная Корея, США и Япония начинали совместные военно-морские учения в Японском море в связи с ядерными угрозами Северной Кореи.

Ответом КНДР стали ракетные испытания со 2 по 5 ноября — армия отработала возможные удары по авиабазам ​​и системам оперативного управления США и Южной Кореи.

Северная Корея недавно запустила ракету неустановленного типа. Снаряд пролетел над Японией и упал в океане. Госдеп США отреагировал на это с осуждением.