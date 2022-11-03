"Опрометчиво и опасно": КНДР запустила ракету в сторону Японии, в США уже отреагировали

Ракета Северной Кореи пролетела над Японией и упала в Тихом океане. На северо-востоке страны объявили воздушную тревогу.

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Северная Корея снова запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря. Она пролетела над Японией и упала в океане. Об этом пишет агентство Yonhap.

Издание пишет, что КНДР могла запустить ракету, как предполагается, средней или большой дальности. В Японии сработала автоматическая система предупреждения. Тревогу объявили на северо-востоке страны.

Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Южной Кореи. Сообщается, что стороны осудили запуск баллистических ракет КНДР.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Пак совместно осудили и выразили глубокую обеспокоенность в связи с запуском баллистических ракет КНДР", — сказано в документе.

Также отмечается, что стороны осудили то, что Пхеньян игнорирует резолюций Совета Безопасности ООН, а также дестабилизирует обстановку в регионе.

Блинкен во время разговора сообщил, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих партнеров и союзников. США намерены ограничить способность Северной Кореи развивать незаконные программы по созданию баллистических ракет и оружия массового поражения.

Ранее Фокус сообщал, что КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США. В Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея столкнутся с самыми ужасными последствиями в истории.

Также напомним, что Россия отправила в КНДР ценный груз. Железнодорожные грузовые перевозки между РФ и КНДР прервались из-за ковидных ограничений. Россия возобновила поставки, отправив поезд с 30 породистыми лошадьми.

Еще сообщалось, что США обвинили Северную Корею в поставке снарядов для РФ. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби считает, что КНДР продает ВС РФ боеприпасы, прикрываясь их поставками в страны Африки.