"Опрометливо і небезпечно": КНДР запустила ракету у бік Японії, у США вже відреагували

Ракета Північної Кореї пролетіла над Японією та впала у Тихому океані. На північному сході країни оголосили повітряну тривогу.

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Північна Корея знову запустила балістичну ракету невстановленого типу у напрямку Східного моря. Вона пролетіла над Японією та впала в океані. Про це пише агентство Yonhap.

Видання пише, що КНДР могла запустити ракету, як передбачається, середньої чи великої дальності. У Японії спрацювала автоматична система попередження. Тривогу оголосили на північному сході країни.

Державний департамент США опублікував заяву, в якій йдеться про те, що держсекретар Ентоні Блінкен поговорив з главою МЗС Південної Кореї. Повідомляється, що сторони засудили запуск балістичних ракет КНДР.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Пак спільно засудили і висловили глибоке занепокоєння у зв'язку із запуском балістичних ракет КНДР", — сказано в документі.

Також наголошується, що сторони засудили те, що Пхеньян ігнорує резолюції Ради Безпеки ООН, а також дестабілізує ситуацію в регіоні.

Блінкен під час розмови повідомив, що Вашингтон вживе всіх необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку своїх партнерів та союзників. США мають намір обмежити здатність Північної Кореї розвивати незаконні програми зі створення балістичних ракет та зброї масового знищення.

Раніше Фокус повідомляв, що КНДР загрожує застосувати ядерну зброю через навчання Південної Кореї та США. У Пхеньяні заявили, що США та Південна Корея зіштовхнуться з найжахливішими наслідками в історії.

Також нагадаємо, що Росія відправила до КНДР цінний вантаж. Залізничні вантажні перевезення між РФ та КНДР перервалися через ковідні обмеження. Росія відновила поставки, відправивши потяг із 30 породистими кіньми.

Ще повідомлялося, що США звинуватили Північну Корею у постачанні снарядів для РФ. Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі вважає, що КНДР продає ЗС РФ боєприпаси, прикриваючись їх постачанням до країн Африки.