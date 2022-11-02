Відновили торгівлю: Росія відправила до КНДР цінний вантаж

Залізничні вантажні перевезення між РФ та КНДР перервалися через ковідні обмеження. Росія відновила поставки, відправивши потяг із 30 породистими кіньми.

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Росія та Північна Корея відновили залізничне сполучення після дворічної перерви через ковідні обмеження. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Далекосхідної залізниці.

Як уточнюється, перший вантажний поїзд відправився через прикордонний перехід Хасан (Росія) — Туманган (КНДР).

У трьох спеціальних вагонах Росія відправила до Північної Кореї 30 породистих коней.

Видання The Moscow Times пише, що з 2010 по 2019 рік Росія продала в КНДР 138 коней загальною вартістю $584 тис.

Наступним потягом російська сторона має намір відправити до КНДР медикаменти.

Торгівля між РФ та КНДР

Єдиний прикордонний російсько-північнокорейський залізничний перехід Хасан — Туманган відкрили у 2013 році. Він використовується для експорту товарів до порту Раджин. У допандемійний 2019 через цей пункт пропуску відправили понад 50 тисяч тонн експортних вантажів.

КНДР була однією з перших країн, яка закрила кордони в січні 2020 року. При цьому офіційно у Північній Кореї не говорили про випадки зараження Covid-19 протягом двох років. Росія продовжувала постачати продовольство та медикаменти північнокорейським партнерам до 2021 року, після чого двостороння торгівля скоротилася майже до нуля.

У жовтні цього року південнокорейські медіа повідомили, що Пхеньян розпочав підготовку до відкриття нових торгових представництв по всій Росії для розширення імпорту борошна та енергоносіїв. За даними журналістів, країна імпортувала пшеницю з країни-агресора у серпні та газ у жовтні в обмін на підтримку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, КНДР загрожує застосувати ядерну зброю через навчання Південної Кореї та США. У Пхеньяні заявили, що Вашингтон і Сеул зіштовхнуться із найжахливішими наслідками в історії.

Раніше Фокус писав, що ВПС США та Південної Кореї відпрацювали скидання керованих бомб на КНДР. Американські та південнокорейські літаки провели спільні навчання з бомбардування "джерел провокацій" у морі після того, як Північна Корея запустила свою найпотужнішу балістичну ракету над Японією.