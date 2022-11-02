Возобновили торговлю: Россия отправила в КНДР ценный груз

Железнодорожные грузовые перевозки между РФ и КНДР прервались из-за ковидных ограничений. Россия возобновила поставки, отправив поезд с 30 породистыми лошадьми.

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Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Как уточняется, первый грузовой поезд отправился через пограничный переход Хасан (Россия) –– Туманган (КНДР).

В трех специальных вагонах Россия отправила в Северную Корею 30 породистых лошадей.

Издание The Moscow Times пишет, что с 2010 по 2019 год Россия продала в КНДР 138 лошадей общей стоимостью $584 тыс.

Следующим поездом российская сторона намерена отправить в КНДР медикаменты.

Торговля между РФ и КНДР

Единственный пограничный российско-севернокорейский железнодорожный переход Хасан –– Туманган открыли в 2013 году. Он используется для экспорта товаров в порт Раджин. В допандемийный 2019 год через этот пункт пропуска отправили более 50 тысяч тонн экспортных грузов.

КНДР была одной из первых стран, закрывших границы в январе 2020 года. При этом официально в Северной Корее не говорили о случаях заражения Covid-19 на протяжении двух лет. Россия продолжала поставлять продовольствие и медикаменты северокорейским партнерам до 2021 года, после этого двусторонняя торговля сократилась почти до нуля.

В октябре этого года южнокорейские медиа сообщили, что Пхеньян начал подготовку к открытию новых торговых представительств по всей России для расширения импорта муки и энергоносителей. По данным журналистов, страна импортировала пшеницу из страны-агрессора в августе и газ в октябре в обмен на поддержку вторжения в Украину.

Напомним, КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон и Сеул столкнутся с самыми ужасными последствиями в истории.

Ранее Фокус писал, что ВВС США и Южной Кореи отработали сброс управляемых бомб на КНДР. Американские и южнокорейские самолеты провели совместные учения по бомбардировке "источников провокаций" в море после того, как Северная Корея запустила свою самую мощную баллистическую ракету над Японией.