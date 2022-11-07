Репетиция войны с США: в КНДР объяснили, почему решили провести ракетные испытания

Военные утверждают, что выпустили десятки ракет разных типов: крылатых, баллистических, межконтинентальных. Между тем, в Южной Корее утверждают, что их оппоненты приврали.

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Северная Корея заявила, что целью ее серии ракетных испытаний, прошедших со 2 по 5 ноября, стала отработкой армией ударов по ключевым целям США и Южной Кореи, включая авиабазы ​​и системы оперативного управления, сообщает Іndependent.

В Генштабе КНДР заявили, что испытания стали ответом на совместные учения ВВС США и Южной Кореи.

"Чем настойчивее будут продолжаться провокационные военные действия противника, тем тщательнее и беспощаднее Корейская народная армия будет им противодействовать", — подчеркнули в Генштабе в понедельник.

Испытания включали десятки пусков баллистических ракет, способных нести в том числе ядерные боеголовки. Также использовались ракеты "земля-воздух", предназначенные для уничтожения самолетов противника на разных высотах и ​​расстояниях. Помимо этого в КНДР заявили о запуске стратегических крылатых ракет, которые упали в международных водах примерно в 80 км от южнокорейского прибрежного города Ульсан.

Северокорейские военные объявили о нанесении удара по "необитаемому острову перед плотиной в Западном [Желтом] море", имитируя атаку на авиабазу противника. Они сообщили, что провели испытание баллистической ракеты со специальной функциональной боевой частью, назначение которой — "парализовать систему оперативного управления противника".

Однако эксперты сомневаются, что Пхеньян располагает технологиями для электромагнитной импульсной атаки. Также северокорейские газеты утверждают, что прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты, якобы способной поразить материковую часть США, они опубликовали соответствующие фотографии. В Южной Корее это не подтвердили.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея Ким Джун Рак заявил, что ни ее, ни американская разведка не обнаружили ничего, что могло бы подтвердить заявления Северной Кореи о пуске крылатых ракет.

"В этом отчете не все правда", — сказал он.

Впрочем, южнокорейские военные подтвердили, что КНДР на прошлой неделе выпустила не менее 33 ракет разных типов и 100 артиллерийских снарядов из 10 точек по всей стране.

За северокорейскими испытаниями в Южной Корее наблюдали с тревогой, так как их соседи не скрывают, что готовы нанести ядерный удар по своим врагам.

Напомним, 3 ноября северокорейская баллистическая ракета пролетела над Японией, из-за чего на северо-востоке страны объявили воздушную тревогу. США и Южная Корея осудили такие пуски, так как они дестабилизируют обстановку в регионе и игнорируют резолюцию ООН.

Ранее КНДР угрожала применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США. В Пхеньяне заявили, что его враги столкнутся "с самыми ужасными последствиями в истории".