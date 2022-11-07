Репетиція війни зі США: у КНДР пояснили, чому вирішили провести ракетні випробування

Військові твердять, що випустили десятки ракет різних типів: крилатих, балістичних, міжконтинентальних. Водночас у Південній Кореї стверджують, що їх опоненти прибрехали.

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Північна Корея заявила, що метою її серії ракетних випробувань, що відбулися з 2 по 5 листопада, стало відпрацювання армією ударів по ключових цілях США та Південної Кореї, включаючи авіабази та системи оперативного управління, повідомляє Іndependent.

У Генштабі КНДР заявили, що випробування стали відповіддю на спільні навчання ВПС США та Південної Кореї.

"Чим наполегливіше триватимуть провокаційні військові дії супротивника, тим ретельніше та нещадніше Корейська народна армія їм протидіятиме", — підкреслили в Генштабі в понеділок.

Випробування включали десятки пусків балістичних ракет, здатних нести, зокрема, ядерні боєголовки. Також використовувалися ракети "земля-повітря", призначені для знищення літаків противника на різних висотах і відстанях. Крім цього, у КНДР заявили про запуск стратегічних крилатих ракет, які впали в міжнародних водах приблизно за 80 км від південнокорейського прибережного міста Ульсан.

Північнокорейські військові оголосили про завдання удару по "безлюдному острову перед греблею в Західному [Жовтому] морі", імітуючи атаку на авіабазу противника. Вони повідомили, що провели випробування балістичної ракети зі спеціальною функціональною бойовою частиною, призначення якої — "паралізувати систему оперативного управління супротивника".

Проте експерти сумніваються, що Пхеньян має у своєму розпорядженні технології для електромагнітної імпульсної атаки. Також північнокорейські газети стверджують, що пройшов пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка нібито здатна вразити материкову частину США, вони опублікували відповідні фотографії. У Південній Кореї цього не підтвердили.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея Кім Джун Рак заявив, що ні її, ні американська розвідка не виявили нічого, що могло б підтвердити заяви Північної Кореї щодо запуску крилатих ракет.

"У цьому звіті не все правда", — сказав він.

Утім, південнокорейські військові підтвердили, що КНДР минулого тижня випустила щонайменше 33 ракети різних типів і 100 артилерійських снарядів із 10 точок по всій країні.

За північнокорейськими випробуваннями в Південній Кореї спостерігали з тривогою, оскільки їхні сусіди не приховують, що готові завдати ядерного удару по своїх ворогах.

Нагадаємо, 3 листопада північнокорейська балістична ракета пролетіла над Японією, через що на північному сході країни оголосили повітряну тривогу. США та Південна Корея засудили такі пуски, оскільки вони дестабілізують ситуацію в регіоні й ігнорують резолюцію ООН.

Раніше КНДР погрожувала застосувати ядерну зброю через навчання Південної Кореї та США. У Пхеньяні заявили, що його вороги зіткнуться "з найжахливішими наслідками в історії".