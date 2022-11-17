КНДР провела новые учения: в сторону Японского моря запустили баллистическую ракету (фото)

Ракета упала в водах между Корейским полуостровом и Японией, пролетев около 240 километров. США, Япония и Южная Корея обещали жесткий ответ на подобные испытания, но Пхеньян продолжает провокации.

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Северная Корея провела очередные испытания ракет — запустила баллистический снаряд неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

В Южной Корее подтвердили запуск, но деталей не сообщили. Испытания КНДР стали первой провокацией после угроз США, Японии и Южной Кореи дать жесткий ответ на испытания ракет Пхеньяном, отметило агентство.

[ + – ] Баллистическую ракету выпустили в восточном прибрежном районе Вонсан на севере КНДР

Баллистическую ракету выпустили в восточном прибрежном районе Вонсан на севере КНДР в 10:48 по местному времени, уточняет Associated Press.

Снаряд упал в водах между Корейским полуостровом и Японией. Ракета пролетела около 240 километров на максимальной высоте 47 километров, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские, американские и японские военные осудили запуск ракеты, представляющий угрозу стабильности в регионе. Северная Корея утверждает, что испытания оружия — это законный военный ответ на американо-южнокорейские учения.

Вашингтон и Сеул заявили, что их учения носят оборонительный характер.

Северная Корея может увеличить ядерный потенциал

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хюэ 16 ноября назвал соглашение между США, Южной Кореей и Японией по ответу на военные учения в Северной Корее "агрессивной провокацией".

"Возможно, трехсторонняя перепалка приведет ситуацию на Корейском полуострове в более непредсказуемую фазу. США и их сторонники в последнее время последовательно проводили широкомасштабные агрессивные военные учения, они не смогли сдержать наше подавляющее противодействие", — заметил глава МИД.

Чхве Сон Хюэне не уточнил, какой ответ предпримет Северная Корея в будущем.

[ + – ] Северная Корея провела ракетные испытания в начале ноября

"США прекрасно понимают, что они играют в азартные игры, о которых они, безусловно, пожалеют", — добавил он.

Опрошенные Associated Press эксперты говорят, что КНДР вскоре захочет увеличить ядерный потенциал, чтобы добиться больших уступок от соперников.

Напомним, что президент США Джо Байден ранее советовал китайскому коллеге Си Цзиньпину отговорить КНДР от испытания ядерного оружия. По словам Байдена, США предпримут "неуказанные оборонительные действия" в случае продолжения провокаций.

Японские и американские военные проводят масштабные учения "Острый меч" на юго-западных японских островах 10 до 19 ноября. Участие в маневрах принимают почти 26 тысяч японских и 10 тысяч американских солдат.

Южная Корея, США и Япония проводили совместные военно-морские учения в Японском море 6 октября. В ответ Северная Корея в начале ноября провела ракетные испытания, отработав удары по авиабазам ​​и системам оперативного управления США и Южной Кореи.