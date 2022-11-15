"Оборонительные действия": Байден пригрозил КНДР ответом на испытания ядерных ракет, — NBC

По словам американского президента, попытки вторжения Китая на Тайвань, скорее всего, не будет.

Related video

Президент США Джо Байден заявил, что он сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину о том, что Пекин "обязан" отговорить Пхеньян от испытательных запусков ядерных ракет. Американский лидер заявил, что США предпримут неуказанные "оборонительные" действия, если провокации продолжатся. Об этом пишет NBC News.

Как сообщается, Байден не стал уточнять, о каких именно оборонительных действиях идет речь. Он добавил, что любые действия США в ответ не будут направлены против Китая, но пошлют четкий сигнал Северной Корее.

Издание пишет, что Северная Корея активизировала ракетные испытания. Так, в этом месяце за один день было запущено почти две дюжины ракет. США считают, что Китай, крупнейший торговый партнер Северной Кореи, должен использовать свое влияние, чтобы заставить Ким Чен Ына отступить.

Кроме того, Байден прокомментировал напряженность по поводу отношений материкового Китая и острова Тайвань.

"Я не думаю, что со стороны Китая будет какая-то неминуемая попытка вторжения на Тайвань", — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы все проблемы решались мирным путем.

Ранее Фокус сообщал, что российские программы попали в приложения армии США. Журналисты выяснили, что компания, основанная россиянином, платит налоги в РФ, хотя выдает себя за американскую фирму.

Также напомним, что в США улучшают высокотехнологичные дроны перед возможной отправкой в Украину. Журналисты выяснили, что американцы опасаются, что дорогостоящие дроны могут быть сбиты в Украине, а секретные технологии попадут в руки россиян.

Еще сообщалось, что в США решили частично ослабить санкции против России. Согласно релизу Минфина США, ограничения решили ослабить в отношении компаний, которые позволят Штатам обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.