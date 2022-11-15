"Горжусь тем, что я русский": российские программы попали в приложения армии США, — Reuters

Журналисты выяснили, что компания, основанная россиянином, платит налоги в РФ, хотя выдает себя за американскую фирму.

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Код российской компании Pushwoosh попал в приложения армии США, о чем пишет Reuters.

Издание сообщает, что в Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), главное заявили, что их обманули. Так, CDC удалил программное обеспечение этой компании из семи общедоступных приложений. Его посчитали небезопасным. Об этом же заявили в армии США. Там также решили избавиться от приложения с кодом Pushwoosh. Сообщается, что его использовали военнослужащие одной из главных военно-учебных баз Соединенных Штатов.

Журналисты пишут, что, как говорится в официальных документах компании, штаб-квартира Pushwoosh расположилась в Новосибирске. Там же компания и зарегистрирована как разработчик ПО. Также она зарегистрирована в РФ для уплаты налогов. При этом на официальных аккаунтах в соцсетях компания выдает себя за американскую фирму-разработчика.

Основатель Pushwoosh Макс Конев сообщил журналистам, что компания не пыталась скрыть свое российское происхождение.

"Я горжусь тем, что я русский, и никогда бы этого не скрывал", — заявил он журналистам Reuters.

По его словам, фирма никак не связана с российским правительством и хранит свои данные в США и Германии.

Однако эксперты в области кибербезопасности заявили изданию, что хранение данных за границей не станет преградой для российских спецслужб, чтобы заполучить к ним доступ. Кроме того, как сообщается, код, написанный этой компании, содержится в большом количестве приложений, продающихся в магазинах Appla и Google.

Также Фокус сообщал, что ЕС ввел санкции против отравивших Навального сотрудников ФСБ, найденных Bellingcat. В публикации ЕС отмечается, что в РФ не откликнулись на международные призывы провести тщательное и открытое расследование попытки убийства Навального.

Еще напомним, что в США решили частично ослабить санкции против России. Согласно релизу Минфина США, ограничения решили ослабить в отношении компаний, которые позволят Штатам обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

Также сообщалось, что Германия национализирует экс-дочернюю компанию "Газпрома". Уставной капитал компании был сокращен с 225,6 млн евро до нуля, из-за чего российский монополист потерял свои денежные вложения.