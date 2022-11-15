"Пишаюся тим, що я росіянин": російські програми потрапили до додатків армії США, — Reuters

Журналісти з'ясували, що компанія, заснована росіянином, сплачує податки до РФ, хоча видає себе за американську фірму.

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Код російської компанії Pushwoosh потрапив у додатки армії США, про що пише Reuters.

Видання повідомляє, що в Центр контролю та профілактики захворювань (CDC), головне заявили, що їх обдурили. Так, CDC видалив програмне забезпечення цієї компанії із семи загальнодоступних програм. Його вважали небезпечним. Про це заявили в армії США. Там також вирішили позбутися програми з кодом Pushwoosh. Повідомляють, що його використовували військовослужбовці однієї з головних військово-навчальних баз Сполучених Штатів.

Журналісти пишуть, що, як кажуть в офіційних документах компанії, штаб-квартира Pushwoosh розташувалася в Новосибірську. Там же компанія зареєстрована як розробник ПЗ. Також вона зареєстрована РФ для сплати податків. При цьому на офіційних облікових записах в соцмережах компанія видає себе за американську фірму-розробника.

Засновник Pushwoosh Макс Конєв повідомив журналістів, що компанія не намагалася приховати своє російське походження.

"Я пишаюся тим, що я росіянин, і ніколи б цього не приховував", — заявив він журналістам Reuters.

За його словами, фірма ніяк не пов'язана з російським урядом і зберігає свої дані у США та Німеччині.

Проте експерти в галузі кібербезпеки заявили виданню, що зберігання даних за кордоном не стане перешкодою для російських спецслужб, щоб отримати доступ до них. Крім того, як повідомляється, код, написаний цією компанією, міститься у великій кількості програм, що продаються в магазинах Appla та Google.

Також Фокус повідомляв, що ЄС ввів санкції проти співробітників ФСБ, які отруїли Навального, знайдених Bellingcat. У публікації ЄС наголошується, що у РФ не відгукнулися на міжнародні заклики провести ретельне та відкрите розслідування спроби вбивства Навального.

Ще нагадаємо, що у США вирішили частково послабити санкції проти Росії. Згідно з релізом Мінфіну США, обмеження вирішили послабити щодо компаній, які дозволять Штатам забезпечити безпеку польотів цивільної авіації.

Також повідомлялося, що Німеччина націоналізує екс-дочірню компанію "Газпрому". Статутний капітал компанії було скорочено з 225,6 млн євро до нуля, через що російський монополіст втратив свої грошові вкладення.