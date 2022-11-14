У США вирішили частково послабити санкції проти Росії: з чим це пов'язано

Згідно з релізом Мінфіну США, обмеження вирішили послабити щодо компаній, які дозволять Штатам гарантувати безпеку польотів цивільної авіації.

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Офіційний Вашингтон дозволив проводити операції з деякими російськими підсанкційними компаніями. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому пресслужбою міністерства фінансів США.

Зокрема, США дозволили своїм фірмам проводити операції з деякими підсанкційними компаніями з РФ. Йдеться про підприємства, співпраця з якими дозволить Сполученим Штатам гарантувати безпеку польотів цивільної авіації.

"Усі операції, пов'язані та необхідні для надання, експорту або реекспорту товарів, технологій або послуг для гарантування безпеки цивільної авіації за участю однієї або кількох заблокованих організацій, дозволені, за умови, що: повітряне судно зареєстроване виключно за межами Російської Федерації, а товари, технології або послуги, що надаються, експортуються або реекспортуються, призначені для використання на повітряних суднах, що експлуатуються виключно з метою цивільної авіації", — йдеться у пресрелізі, оприлюдненому Мінфіном США.

Операції з підсанкційними компаніями, як сказано в документі, заборонені, якщо в них бере участь Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії та міністерство фінансів країни-агресора.

Пропагандистське агентство ТАСС стверджує, що під послаблення обмежень потрапив оператор ділової авіації на Мальті Emperor Aviation, офіси якого працюють у Москві та на території острівної держави.

Зазначимо, що 14 листопада США та Канада також мають запровадити нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться компаній і фізичних осіб, які брали участь у закупівлі озброєння, необхідного для ведення бойових дій в Україні.

Також повідомлялося, що США більше не визнають Росію країною з ринковою економікою.