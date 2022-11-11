Вашингтон більше не визнає Росію країною із ринковою економікою, — ЗМІ

У США вважають, що російський уряд надто сильно впливає на економіку країни.

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У Міністерстві торгівлі Сполучених Штатів Америки заявили про позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Про це пише Financial Post.

У публікації йдеться, що в результаті цього рішення, обмеження нарахувань антидемпінгових мит на російську імпортну продукцію буде знято.

Зазначається, що статус держави з ринковою економікою Росія отримала США рівно двадцять років тому. Цей крок мав велике значення для подальшої інтеграції РФ у світову торгівлю.

За даними США, російська економіка більше не може повною мірою вважатися ринковою. Причиною цього стало "широке" втручання російських політиків. У Міністерстві торгівлі зазначають, що сьогодні РФ не може об'єктивно оцінити імпорт своїх товарів до США.

"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати всю силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, спричинених посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", — заявили в міністерстві.

Автори публікації також наголошують, що надання Російської Федерації статусу країни з ринковою економікою посприяло вступу країни до Світової організації торгівлі в 2012 році.

У 2021 році американська сторона заявляла, що Росія має право оскаржити рішення Сполучених Штатів про виключення РФ зі Світової організації торгівлі. Однак після повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України позиція США стосовно Кремля дещо змінилася.

У Вашингтоні ввели стосовно Росії цілу низку санкцій, частково відрізавши країну від світової економіки. Услід за цим багато західних компаній добровільно пішли з російського ринку на знак солідарності з Україною.

Про руйнівний вплив санкцій на російську економіку згадувала голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. На її думку, Росії не вдасться уникнути згубних наслідків економічної ізоляції.

Нагадаємо, що експерти прогнозують падіння ВВП України більш ніж на 30% у 2022 році. При цьому в НБУ передбачають зростання зарплат та зниження інфляції.

Також Фокус писав, що Україна отримала від МВФ 1,3 млрд. доларів. Фінансова допомога насамперед піде на посилення армії, пенсії та соціальні програми.