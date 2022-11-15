"Оборонні дії": Байден пригрозив КНДР відповіддю на випробування ядерних ракет, — NBC

За словами американського президента, спроби вторгнення Китаю на Тайвань, найімовірніше, не буде.

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Президент США Джо Байден заявив, що він сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну про те, що Пекін "зобов'язаний" відмовити Пхеньян від випробувальних запусків ядерних ракет. Американський лідер заявив, що США зроблять невказані "оборонні" дії, якщо провокації продовжаться. Про це пише NBC News.

Як повідомляється, Байден не став уточнювати, про які саме оборонні дії йдеться. Він додав, що будь-які дії США у відповідь не будуть направлені проти Китаю, але надішлють чіткий сигнал Північній Кореї.

Видання пише, що Північна Корея активізувала ракетні випробування. Так, цього місяця за один день було запущено майже дві дюжини ракет. США вважають, що Китай, найбільший торговий партнер Північної Кореї, має використати свій вплив, щоб змусити Кім Чен Ина відступити.

Крім того, Байден прокоментував напруженість щодо відносин материкового Китаю та острова Тайвань.

"Я не думаю, що з боку Китаю буде якась неминуча спроба вторгнення на Тайвань", — сказав Байден.

За його словами, Вашингтон хоче, щоб усі проблеми вирішувалися мирним шляхом.

Раніше Фокус повідомляв, що російські програми потрапили до додатків армії США. Журналісти з'ясували, що компанія, заснована росіянином, сплачує податки до РФ, хоча видає себе за американську фірму.

Також нагадаємо, що у США покращують високотехнологічні дрони перед можливим відправкою в Україну. Журналісти з'ясували, що американці побоюються, що дорогі дрони можуть бути збиті в Україні, а секретні технології потраплять до рук росіян.

Ще повідомлялося, що у США вирішили частково послабити санкції проти Росії. Згідно з релізом Мінфіну США, обмеження вирішили послабити щодо компаній, які дозволять Штатам забезпечити безпеку польотів цивільної авіації.