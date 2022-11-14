"У найближчому майбутньому": у США покращують високотехнологічні дрони перед можливою відправкою в Україну, — CNN

Журналісти з'ясували, що американці побоюються, що дорогі дрони можуть бути збиті в Україні, а секретні технології потраплять до рук росіян.

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Сполучені Штати збираються модифікувати багатоцільовий дрон Grey Eagle, озброєний ракетами Hellfire. Це збираються зробити перед тим, як оголосити про його постачання Україні, про що пише CNN із посиланням на високопосадовців США.

Видання пише, що зміни будуть спрямовані на те, щоб зробити потенційну втрату будь-якого безпілотника менш небезпечною щодо отримання секретних технологій противником. Передбачається, що це підвищить ймовірне, що Україна отримає ці БПЛА,

"Є конкретні та дуже технічні налаштування та стерилізація, які можуть зробити це можливим у найближчому майбутньому", — сказав представник Конгресу журналістам. Однак, за його словами, це дуже важкий та тривалий процес.

Офіційний представник США підтвердив, що армія очолює зусилля щодо вивчення можливих змін безпілотника, який виробляється General Atomics і називається в армії як MQ-1C.

"Коли ви говорите про дрони, це найкраще, що ви можете собі уявити", — заявив Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Джерело підтвердило журналістам, що стурбованість викликає саме технологічна безпека. Є ймовірність того, що дорогі безпілотники впадуть в Україні та будуть захоплені росіянами.

"Це дуже дорогі системи і є побоювання, що їх можуть збити", — сказав чиновник.

Однак, як сказано в матеріалі, дрон Grey Eagle не буде включений до списків військової допомоги для України.

Що таке Grey Eagle?

MQ-1C Grey Eagle — американський розвідувально-ударний БПЛА. Він може розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину, а літатиме протягом 30 годин. Є можливість оснастити дрон чотирма ракетами повітря-земля Hellfire.

Раніше Фокус писав, що США готуються оголосити санкції проти компаній, які допомагають РФ купувати зброю. За словами міністра фінансів США, фінансові обмеження стосуватимуться 14 осіб та 28 юридичних осіб, за допомогою яких ЗС РФ можуть отримувати необхідну техніку для війни в Україні.

Ще нагадаємо, що у прикордонній з Україною областю Білорусі надрукують 50 000 повісток. За інформацією наших військових, термін тендеру на друк бланків порядку денного мобілізованим у Брестській області — до 31 грудня 2022 року.