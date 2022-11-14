США готуються оголосити санкції проти компаній, які допомагають РФ купувати зброю, — ЗМІ

За словами міністрині фінансів США, фінансові обмеження стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, за допомогою яких ЗС РФ можуть отримувати необхідну техніку для війни в Україні.

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Уже в понеділок увечері, 14 листопада, США можуть оголосити про нові санкції, які торкнуться 42 фізичних осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю для війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Видання наводить слова міністрині фінансів США Джанет Єллен, яка виступила на саміті G20 із відповідною заявою.

Санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників.

Подробиці поки невідомі, але журналісти Reuters припустили, що до списку санкцій можуть потрапити й іранські виробники зброї.

Крім того, міністриня фінансів США заявила про те, що санкції проти РФ можуть бути продовжені й після гіпотетичних мирних переговорів Києва та Москви та завершення російсько-української війни.

За її словами, деякі санкції щодо Росії можуть залишитися чинними навіть після будь-якої можливої мирної угоди.

"Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним", — сказала Єллен.

Нагадаємо, США та Канада введуть нові санкції проти компаній в РФ. Санкції стануть лише частиною великих зусиль Штатів на перешкоду військовим заходам Росії та позбавлення її необхідних технологій.

Фокус писав також про те, що голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна раніше говорила про згубний ефект від антиросійських санкцій. Обрушують російську економіку також мобілізація і виїзд працездатних чоловіків за кордон.