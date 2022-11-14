США готовятся объявить санкции против компаний, помогающих РФ приобретать оружие, — СМИ

По словам министра финансов США, финансовые ограничения коснутся 14 человек и 28 юридических лиц, с помощью которых ВС РФ могут получать необходимую технику для войны в Украине.

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Уже в понедельник вечером, 14 ноября, США могут объявить о новых санкциях, которые коснуться 42 физических лиц и компаний, помогающих РФ покупать оружие для войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Издание приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая выступила на саммите G20 с соответствующим заявлением.

Санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников.

Подробности пока неизвестны, но журналисты Reuters предположили, что в санкционный список могут попасть и иранские производители оружия.

Кроме того, министр финансов США заявила о том, что санкции против РФ могут быть продлены и после гипотетических мирных переговоров Киева и Москвы и завершения российско-украинской войны.

По ее словам, некоторые санкции в отношении России могут остаться в силе даже после любого возможного мирного соглашения.

"Я полагаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной", — сказала Йеллен.

Напомним, США и Канада введут новые санкции против компаний в РФ. Санкции станут лишь частью больших усилий Штатов на препятствие военным мерам России и лишении ее необходимых технологий.

Фокус писал также о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее говорила о губительном эффекте от антироссийских санкций. Обрушивают российскую экономику также мобилизация и выезд трудоспособных мужчин за границу.