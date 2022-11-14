"В ближайшем будущем": в США улучшают высокотехнологичные дроны перед возможной отправкой в Украину, — CNN

Журналисты выяснили, что американцы опасаются, что дорогостоящие дроны могут быть сбиты в Украине, а секретные технологии попадут в руки россиян.

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Соединенные Штаты собираются модифицировать многоцелевой дрон Grey Eagle, вооруженный ракетами Hellfire. Это собираются сделать перед тем, как объявить о его поставках Украине, о чем пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Издание пишет, что изменения будут направлены на то, чтобы сделать потенциальную потерю любого беспилотника менее опасной в плане получения секретных технологий противником. Предполагается, что это повысит вероятного того, что Украина получит эти БПЛА,

"Есть конкретные и очень технические настройки и стерилизация, которые могут сделать это возможным в ближайшем будущем", — сказал представитель Конгресса журналистам. Однако, по его словам, это очень трудный и долгий процесс.

Официальный представитель США подтвердил, что армия возглавляет усилия по изучению возможных изменений беспилотника, который производится General Atomics и именуется в армии как MQ-1C.

"Когда вы говорите о дронах, это самое лучшее, что вы можете себе представить", — заявил Сет Джонс, директор программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

Источник подтвердил журналистам, что озабоченность вызывает именно технологическая безопасность. Есть вероятность того, что дорогостоящие беспилотники упадут в Украине и будут захвачены россиянами.

"Это очень дорогие системы, и есть опасения, что их могут сбить", — сказал чиновник.

Однако, как сказано в материале, дрон Grey Eagle не будет включен в предстоящие списки военной помощи для Украины.

Что такое Grey Eagle?

MQ-1C Grey Eagle — американский разведывательно-ударный БПЛА. Он может развивать скорость до 250 километров в час, а летать на протяжении 30 часов. Есть возможность оснастить дрон четырьмя ракетами воздух-земля Hellfire.

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