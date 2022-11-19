"К самоуничтожению": Ким Чен Ын рассказал, зачем КНДР запускает ракеты в сторону Японии

В Северной Корее считают, что создали самое сильное стратегическое оружие. Однако иностранные эксперты придерживаются иного мнения.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что испытания недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты подтвердили, что у его страны есть еще одно "надежное и максимально мощное" оружие для сдерживания внешних угроз, в частности, США. Об этом пишет Associated Press.

По его словам, провокации якобы со стороны Вашингтона приведут к его "самоуничтожению".

Издание пишет, что государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты "Хвасон-17". Вместе с ним наблюдала и его супруга Ри Сол Джу, а также другие высокопоставленные чиновники КНДР.

Однако, как пишут журналисты, некоторые эксперты считают, что ракета "Хвасон-17" все еще находится на стадии разработки, но уже является самым дальнобойным баллистическим оружием Пхеньяна, предназначенным для несения нескольких ядерных боеголовок для поражения систем противоракетной обороны США.

Северокорейские официальные лица называют ракету "Хвасон-17" самым сильным стратегическим оружием в мире. При чем сам Ким, как пишут в AP, указал, что его страна вынуждена еще больше укреплять свое "подавляющее ядерное сдерживание", потому что якобы военные угрозы со стороны США становятся все более прозрачными.

"Ким Чен Ын торжественно заявил, что, если враги будут продолжать создавать угрозы для КНДР, часто применяя средства ядерного удара, наша партия и правительство будут решительно реагировать на ядерное оружие с ядерным оружием и на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Журналисты AP пишут, что заявление Кима предполагает, что Северная Корея продолжит свои испытания оружия, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить свои обязательства в области безопасности перед Южной Кореей и Японией.

Ранее Фокус писал, что КНДР провела новые учения. Ракета упала в водах между Корейским полуостровом и Японией, пролетев около 240 километров. США, Япония и Южная Корея обещали жесткий ответ на подобные испытания, но Пхеньян продолжает провокации.

Еще напомним, что Байден пригрозил КНДР ответом на испытания ядерных ракет. По словам американского президента, попытки вторжения Китая на Тайвань, скорее всего, не будет.

Также сообщалось, что в ГУР рассказали, к кому РФ обращалась за помощью с оружием. По информации украинской разведки, РФ рассчитывала получить патроны для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" от КНДР, Китая, Ирана.