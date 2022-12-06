Південна Корея та США розпочали військові навчання: КНДР відкрила у відповідь артилерійський вогонь (відео)

Сеул проводить прикордонні навчання для стримування Північної Кореї. Пхеньян 5 грудня випустив понад 130 артснарядів у морі біля східного та західного узбережжя, частина з них упала в буферній зоні.

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Північна Корея наказала військовим обстріляти з артилерії морську зону у відповідь на навчання Південної Кореї на кордоні. Про це пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

Південнокорейські й американські війська з 5 грудня проводять навчання поблизу кордону із КНДР. Союзники кажуть, що маневри необхідні для стримування Північної Кореї, яка має ядерну зброю. Пхеньян розкритикував спільні навчання, назвавши їх провокацією та доказом ворожої політики Сеула та Вашингтона.

Стрілянина відбулася після того, як 5 грудня Північна Корея випустила понад 130 артснарядів у море біля східного та західного узбережжя. Частина з них упала в буферній зоні неподалік від морського кордону між країнами.

[ + – ] КНДР оголосила бойову тривогу підрозділів усіх рівнів

"Противник повинен негайно припинити провокаційні бойові дії в прифронтовій зоні", — заявив представник північнокорейської армії.

За словами військового, КНДР оголосила бойову тривогу підрозділів усіх рівнів, військам наказали посилити спостереження.

"Ми негайно наказали передовим артилерійським частинам відкрити вогонь у бік моря, щоб зробити серйозне попередження", — цитує Yonhup представника Генштабу КНДР.

[ + – ] Сеул вимагає від Пхеньяна припинити обстріл

У Пхеньяні заявили, що обстріли стали попередженням через артилерійські навчання Сеула поблизу прикордонного міста Чхорвон на внутрішньому кордоні.

Південнокорейські військові заявили про порушення КНДР міжкорейської військової угоди від 19 вересня 2018 року про зниження напруженості в прикордонних буферних зонах. Ця угода передбачає припинення всієї провокаційної та ворожої діяльності в районах біля міжкорейського кордону.

Сеул вимагає від Пхеньяна припинити обстріл.

Нагадаємо, що 27 листопада північнокорейський лідер Кім Чен Ин зі своєю дочкою Кім Чжу Е оглядав міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17". У той день він сказав, що Пхеньян прагне мати найпотужніші ядерні сили у світі.

Кім Чен Ин впевнений, що "Хвасон-17" — це "найсильніша стратегічна зброя у світі", яка може долетіти до Штатів.

У листопаді Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого типу в бік Японського моря, снаряд упав між Корейським півостровом і Японією.