Южная Корея и США начали военные учения: КНДР открыла в ответ артиллерийский огонь (видео)

Сеул проводит приграничные учения для сдерживания Северной Кореи. Пхеньян 5 декабря выпустил более 130 артснарядов в море у восточного и западного побережья, часть из них упала в буферной зоне.

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Северная Корея приказала военным обстрелять из артиллерии морскую зону в ответ на продолжающиеся учения Южной Кореи на границе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.

Южнокорейские и американские войска с 5 декабря проводят учения вблизи границы с КНДР. Союзники говорят, что маневры необходимы для сдерживания Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Пхеньян раскритиковал совместные учения, назвав их провокацией и доказательством враждебной политики Сеула и Вашингтона.

Стрельба произошла после того, как 5 декабря Северная Корея выпустила более 130 артснарядов в море у восточного и западного побережья. Часть из них упала в буферной зоне недалеко от морской границы между странами.

[ + – ] КНДР объявила боевую тревогу подразделений всех уровней

"Противник должен немедленно прекратить провокационные боевые действия в прифронтовой зоне", — заявил представитель северокорейской армии.

По словам военного, КНДР объявила боевую тревогу подразделений всех уровней, войскам приказали усилить наблюдение.

"Мы немедленно приказали передовым артиллерийским частям открыть огонь в сторону моря, чтобы сделать серьезное предупреждение", — цитирует Yonhup представителя Генштаба КНДР.

[ + – ] Сеул требует от Пхеньяна прекратить обстрелы

В Пхеньяне заявили, что обстрелы стали предупреждением из-за продолжающихся артиллерийских учений Сеула вблизи приграничного города Чхорвон на внутренней границе.

Южнокорейские военные заявили о нарушении КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности в приграничных буферных зонах. Это соглашение подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы.

Сеул требует от Пхеньяна прекратить обстрелы.

Напомним, что 27 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын со своей дочерью Ким Чжу Э осматривал межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". В тот день он сказал, что Пхеньян стремится иметь самые мощные ядерные силы в мире.

Ким Чен Ын уверен, что "Хвасон-17" — это "самое сильное стратегическое оружие в мире", которое может долететь до Штатов.

В ноябре Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, снаряд упал между Корейским полуостровом и Японией.