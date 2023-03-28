Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии"

По данным северокорейский государственных СМИ, Ким Чен Ын призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.

Related video

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын приказал военным нарастить ядерный потенциала государства. Об этом сообщил государственный портал КНДР "Центральное телеграфное агентство Кореи".

По данным СМИ, северокорейский лидер выдал данное распоряжение после инспекции программы ядерных вооружений, в частности новых видов оружия. Глава КНДР также изучил планы ядерных контрнаступлений.

Ким Чен Ын отметил, что комплексные тактические учения существенно повысили уровень готовности военнослужащих к реальным боевым действиям.

Глава Северной Кореи также заявил, что его армия должна часто проводить подобные учения, чтобы иметь возможность нанести ответный ядерный удар в любой момент.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что текущая обстановка, когда с течением времени усиливаются антиреспубликанские агрессивные происки врагов, актуально требует нарастать наши силы сдерживания ядерной войны в геометрической прогрессии", — говорится в источнике.

Напомним, что 20 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о проведении тактических учений и отработке ядерной контратаки. Он также обвинил США и Южную Корею в проведении общих военных учений с привлечением американского ядерного арсенала.

Еще мы писали о том, что 18 марта северокорейские государственные СМИ сообщили о готовности 800 тысяч людей присоединиться к Вооруженным силам КНДР для противостояния США. По утверждению журналистов, всего за один день сотни тысяч граждан якобы вызвались добровольно пойти в армию.

Ранее, 11 марта, Ким Чен Ын также приказал военным Северной Кореи готовиться к "настоящей войне". По его словам, армия КНДР должна обеспечивать сдерживание войны, а также быть способной к перехвату инициативы в боевых действиях.