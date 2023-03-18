Готовы собрать 800 тысяч солдат: в Северной Корее заговорили о войне с США

Северокорейские пропагандисты утверждают, что совместные военные учения США и Южной Кореи являются "провокационными и агрессивными".

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В Корейской Народно-Демократической Республике сообщили, что около 800 тысяч людей решили добровольно присоединится к Вооруженным силам страны для противостояния Соединенным Штатам Америки. Об этом пишет государственная газета КНДР Rodong Sinmun.

Авторы публикации утверждают, что всего за один день сотни тысяч граждан якобы вызвались встать в ряды военнослужащих или повторно вступить в Вооруженные силы Северной Кореи. Отмечается, что речь идет о рабочих и студентах.

Ранее, 16 марта, в КНДР также заявили об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-17".

Северокорейские СМИ назвали это событие ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи, назвав их "провокационными и агрессивными".

За пуском ракеты наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что усиление армии должно вселять страх в противников, а также гарантировать мир и "борьбу за социалистическое строительство".

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что будет непрерывно давать США и Южной Корее, которые откровенно враждебно относятся к нашей Республике и часто проводят масштабные военные учения в регионе Корейского полуострова, понять их безумность", — заявили в КНДР.

Напомним, что 13 марта стало известно о пусках стратегических крылатых ракет КНДР из подводной лодки 8.24 Yongung класса Sinpo в заливе Кенпхо Японского моря. По официальным данным, снаряды попали в цели с расстояния в 1500 километров.

Еще мы писали о том, что по данным Reuters от 11 марта, Ким Чен Ын распорядился активизировать военные учения по сдерживанию и реагированию на "настоящую войну". По словам главы КНДР, штурмовые подразделения должны быть в состоянии перехватить инициативу в бою.