Военные "провокации": в КНДР возмутились проведением совместных учений США и Южной Кореи

По мнению Пхеньяна, Соединенные Штаты умышленно "играют мускулами" и готовятся к реализации плана по применению ядерного оружия против КНДР.

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Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Соединенные Штаты в "преднамеренном нагнетании напряженности" путем участия в совместных военных учениях с Южной Кореей. Обвинение последовало после того, как Сеул и Вашингтон объявили в пятницу о более чем 10-дневных крупномасштабных военных учениях с 13 по 23 марта. Заявление опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения, США намеренно продолжают нагнетать обстановку", — заявило 6 марта дипломатическое ведомство КНДР.

В заявлении также сказано, что совместные военные учения США и Южная Корея "ясно показывают", что Вашингтон готовится к реализации плана по применению ядерного оружия против КНДР. По мнению Пхеньяна, американцы умышленно "играют мускулами" и хотят довести ситуацию с непредсказуемыми последствиями.

"В этой связи Северная Корея требует немедленного прекращения военных враждебных действий, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове", — говорится в заявлении.

В заключение дипломаты подчеркнули, что если "опасные военные провокации США и Южной Кореи" продолжатся, то нет никакой гарантии, что не произойдет жестокого физического конфликта на Корейском полуострове, где вооруженные силы двух сторон находятся в конфронтации.

В свою очередь США и Южная Корея заявили, что предстоящие плановые учения носят оборонительный характер, однако Пхеньян рассматривает их как репетицию вторжения.

Напомним, 7 марта сестра лидера КНДР и заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила Вашингтону войной. По ее словам, перехват северокорейских ракет в Тихом океане силами НАТО будет означать объявлением войны против КНДР.

Как сообщило 7 марта издание The War Zone, в совместных учениях ВВС США и Южной Кореи впервые участвовал самолет AC-130J Ghostrider с разнообразным вооружением. Арсенал боевой машины состоит из ракет Hellfire, авиабомб GBU-39, а также из пушек различного калибра.