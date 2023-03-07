США впервые отправили в Южную Корею "универсального солдата" самолет АС-130J (видео)

Самолет AC-130J оснащается ракетами Hellfire, авиабомбами GBU-39, 105-мм гаубицей, 30-мм автоматической пушкой и другими снарядами, что делает борт универсальной единицей на поле боя.

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На совместных учениях ВВС США и Южной Кореи впервые участвовал самолет AC-130J Ghostrider с разнообразным арсеналом оружия. Об этом сообщает The War Zone.

Борт с номером 5852 входит в состав 4-й эскадрильи специальных операций 1-го авиакрыла спецопераций из Флориды. Учения начались еще в феврале и продлятся до определенных чисел марта.

[ + – ] Сброс бомб GBU-39

На кадрах военных показаны разнообразные возможности американского самолета, который сбросил бомбы малого диаметра GBU-39B — это версия боеприпаса с несколькими вариантами наведения: GPS, комбинированная инерциальная навигационная система, а также лазерное наведение для поражения движущихся целей.

[ + – ] AGM-113 Hellfire

После этого самолет запустил две высокоточные ракеты AGM-176 Griffin, которая также имеет возможность поражать неподвижные или движимые цели. Кроме этого на кадрах был запуск как минимум одной ракеты AGM-114 Hellfire.

[ + – ] 105-мм гаубица и 30-мм автоматическая пушка

В конце ролика самолет открывает стрельбу из 105-мм гаубицы и 30-мм пушки. В издании отмечают, что AC-130J — это самолет пятого поколения, который поступил в эксплуатацию только в 2017 году. На данный момент неизвестно, сколько есть AC-130J на вооружении у ВВС США. В планах купить как минимум 37 самолетов, последний из которых должен быть доставлен в 2024 году.

Напомним, 2 марта в Южной Корее представили версию танка К2 для Ближнего Востока, которая получила ряд особенностей из-за жаркого климата.

10 января СМИ писали, что Южная Корея и Япония задумались о ядерном оружии из-за войны РФ против Украины и угрозы Китая с КНДР.